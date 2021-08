VIDEO. Incendiu puternic în apropierea Capitalei Un incendiu violent a izbucnit sambata seara la o hala din localitatea Mogosoaia, județul Ilfov in imediata apropiere a Capitalei. Din primele informatii, flacarile s-au extins pe o suprafața de 2.000 de metri patrați. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU), incendiul are loc pe strada Ceferiștilor din Mogosoaia. La fata locului acționeaza 15 […] The post VIDEO. Incendiu puternic in apropierea Capitalei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic incendiu a izbucnit, miercuri, la un garaj din municipiul Botosani. Cinci microbuze au fost distruse total, iar alte trei au ars parțial. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, pompierii au fost solicitati sa intervina la un incendiu izbucnit la…

- Romania este maturata de furtuni, țara noastra aflandu-se sub o avertizare Cod portocaliu pentru urmatoarele 48 de ore. Joi seara, specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis 10 avertizari Cod rosu de vijelii. Vantul a batut cu putere, s-au inregistrat cantitați impresionante…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, luni, lista masurilor de relaxare in contextul evoluției pandemiei de COVID-19. Aceste masuri vor intra in vigoare incepand cu data de 1 august 2021. ”Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat ieri, 26 iulie 2021, Hotararea numarul…

- Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 23 de localitati din 16 judete pentru evacuarea apei din case si gospodarii. Chiar daca marți ploile s-au oprit, zeci de oameni nu se pot intoarce inca in casele afectate grav de inundații. Departamentul pentru Situatii de Urgenta a anunțat, marți,…

- O femeie de 67 ani din Galati a fost salvata, duminica, de pompierii militari, dupa ce bucataria de vara in care se afla s-a prabusit peste ea, anunța Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati. Potrivit sursei citate, femeia se afla in bucataria de vara in momentul in care, din cauza infiltratiilor…

- Mai multe localitați din Romania, inclusiv Bucureștiul, au simțit efectele ciclonului din Marea Neagra, care a adus vineri furtuni și ploi puternice, ce au provocat viituri, inundații, dar și pierderi de vieți omenești. Iar pericolul nu a trecut, fiind așteptate sambata noi reprize de vreme severa.…

- Peste 100 persoane, dintre care politisti, jandarmi, angajati ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta si voluntari din Cluj cauta vineri seara un baiat de doi ani care a plecat de acasa, din localitatea Floresti, pentru a se juca pe malul Somesului cu alti copii. Poliția a fost sesizata ca vineri,…

- Ordinul comun semnat de ministrul Educației și ministrul Sanatații care permite intoarcerea elevilor la scoala daca rata de infectare din localitate este mai mica de 1 la mie a fost publicat in Monitorul Oficial. Decizia finala o vor lua Comitetele pentru Situații de Urgența din țara. ”Noi am facut…