VIDEO / Incendiu într-un spital COVID din Irak. Cel puțin 23 de morți Un incendiu s-a declanșat, in noaptea de sambata spre duminica intr-o unitate de terapie intensiva pentru bolnavi de COVID-19 din Irak, fiind raportate cel puțin 23 de decese, informeaza AFP. La miezul noptii, in timp ce zeci de rude stateau la capatul a "30 de pacienti din aceasta unitate de terapie intensiva" din spitalul Ibn

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

