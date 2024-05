Macron îl duce pe Xi Jinping într-o escapadă în Pirinei, unde-şi petrecea vacanţa la bunici Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau chinez Xi Jinping se aflau marti, in a doua zi a unei vizite de stat, intr-o escapada ”personala” in Muntii Pirinei, care sa permita un dialog mai direct cu privire la Razboiul din Ucraina sau dezacordurile comerciale, intre alte subiecte spinoase, relateaza AFP. ”Muntii nostri francezi”, ”sper, vor continua sa ne inspire”, declara luni, liric, presedintele francez la primirea omologului sau chinez la Paris, pentru prima oara din 2019. El a anuntat ca se asteapta, in Hautes-Pyrenees (sud-vest), la ”discutii rodnice si amicale”. Cei doi presedinti… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Emmanuel Macron l-a dus marți pe Xi Jinping intr-o escapada in Trecatoarea Tourmalet, in Pirinei, unde președintele francez iși petrecea in copilarie vacanțele la bunici.Liderul de la Elysee a anuntat ca se asteapta la „discutii rodnice si amicale” in Hautes-Pyrenees, in sud-vestul Franței. Aceasta…

- ”Muntii nostri francezi”, ”sper, vor continua sa ne inspire”, declara luni, liric, presedintele francez la primirea omologului sau chinez la Paris, pentru prima oara din 2019. El a anuntat ca se asteapta, in Hautes-Pyrenees (sud-vest), la ”discutii rodnice si amicale”. Cei doi presedinti insotiti de…

