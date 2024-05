Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarul TikTok, ByteDance, ar prefera sa inchida populara aplicație in loc sa o vanda, in cazul in care compania chineza va epuiza toate opțiunile legale de a se opune noii reglementari privind interzicerea platformei in magazinele de aplicații de pe teritoriul SUA, au declarat patru surse citate…

- Razboiul pentru cainii fara stapan continua in instanta intre Primaria Craiova si o asociatie pentru protectia animalelor.Procesul vizeaza scoaterea la licitatie a Serviciului de gestionare al cainilor fara stapan si implicit scoaterea acestuia din cadrul SC Salubritate Craiova SRL , asa cum prevede…

- O intelegere preliminara a fost depusa vineri la Tribunalul Districtual al SUA din Oakland, California, si necesita aprobarea judecatorului districtual american Yvonne Gonzalez Rogers. Procesul se refera la anuntul neasteptat al Apple din 2 ianuarie 2019 conform caruia producatorul de iPhone isi va…

- Camera Reprezentanților din SUA a adoptat miercuri un proiect de lege privind interzicerea TikTok pe tot teritoriul Statelor Unite, daca platforma video nu va fi vanduta de proprietarul sau chinez, relateaza CNN . Congresmenii susțin ca structura actuala de proprietate a TikTok este o amenințare la…

- Legea, numita Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, a fost introdusa pe 5 martie. Doua zile mai tarziu, aceasta era deja votata in unanimitate de Comisia pentru Energie si Comert. Pentru ca este controlata de un adversar strain, legea se refera la TikTok ca la o amenintare…

- Parlamentarii din Camera Reprezentanților din Congresul SUA au adoptat proiectul de lege bipartizan prin care compania chineza ByteDance este obligata sa vanda aplicația TikTok daca vrea ca aceasta rețea de socializare sa mai functioneze in Statele Unite, informeaza miercuri, 13 martie, News.ro.Legea,…

- Statele Unite vor sa ii elimine definitiv pe chinezi din afacerea TikTok. Un proiect de lege din Congresul american forțeaza compania-mama chineza ByteDance sa se retraga dreptul de proprietate din populara aplicație video. Intr-un an electoral decisiv in Statele Unite, autoritațile americane ii forțeaza…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a afirmat, miercuri seara, la Romania TV, ca autoritatile sunt pregatite pentru recalcularea pensiilor din septembrie, asa cum prevede noua lege. ”Procesul de reevaluare a dosarelor de pensie se apropie de finalizare. Avem peste 95 dintre dosare reevaluate, au…