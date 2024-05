Convorbire Xi Jinping – Emmanuel Macron

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Chinei, Xi Jinping, și-a inceput luni, la Paris, vizita sa de stat de doua zile in Franța, cu prilejul implinirii a 60 de ani de relații diplomatice intre cele doua țari. A fost primit cu cele mai inalte onoruri la palatul prezidențial Elysee de președintele Emmanuel Macron. La Paris se…

- ”Imi face o deosebita placere sa incep cea de-a treia vizita de stat in Republica Franceza, la invitația președintelui Emmanuel Macron. In 2014 și 2019, am efectuat doua vizite in Franța, ambele in primavara, pentru a sarbatori cea de-a 50-a și cea de-a 55-a aniversare a relațiilor noastre diplomatice,…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a avut luni o intalnire la Palatul Elysee cu președintele Franței, Emmanuel Macron, și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Xi Jinping a subliniat ca este foarte fericit sa se intalneasca din nou cu președintele Macron și cu președintele Von der Leyen.…

- Presedintele chinez Xi Jinping a ajuns luni la Palatul Elysee, intalnire care reprezinta inceputul oficial al vizitei sale de doua zile in Franta, cu prilejul implinirii a 60 de ani de relatii diplomatice intre cele doua tari, relateaza AFP si Reuters.

- Liderul chinez Xi Jinping a inceput luni o vizita de stat de doua zile in Franta. Intampinat duminica la aeroport de premierul Gabriel Attal, presedintele chinez a fost primit luni de Emmanuel Macron la Palatul Elysee, impreuna cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta…

- Presedintele chinez Xi Jinping urmeaza sa efectueze o vizita de stat in Franta, in perioada 6-7 mai, in cursul careia urmeaza sa discute, intre altele, despre Razboiul din Ucraina cu omologul sau francez Emmanuel Macron, care-l va conduce in Hautes-Pyrenees intr-o vizita mai

- Republica Moldova și Franța vor semna un acord de cooperare in domeniul apararii in cadrul vizitei de lucru a președintelui republicii, Maia Sandu, la Paris, a anuntat serviciul de presa al președintelui moldovean, relateaza stiripesurse.md "In perioada 7-8 martie, președintele Republicii Moldova,…

- Emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al-Thani, a semnat marti, in prima zi a vizitei sale de stat in Franta, un acord privind angajamentele de investitii ale Qatarului in valoare de 10 miliarde de euro in economia franceza la orizontul anilor 2030, noteaza AFP preluat de agerpres. "Am semnat un plan…