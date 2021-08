VIDEO Incendiile de vegetaţie din Turcia continuă, 12 dintre acestea fiind scăpate de sub control (GALERIE FOTO) Echipele pentru interventii de urgenta din Turcia au continuat lupta cu cele mai grave incendii de vegetatie din ultimii ani, vineri, pentru a zecea zi consecutiv, relateaza agentia DPA.



Doisprezece incendii ard in continuare necontrolat, a declarat vineri biroul de comunicare al presedintiei.



Cele mai grave incendii sunt active de-a lungul coastelor din sudul si vestul Turciei, in regiunile Antalya, Marmaris, Bodrum si Milas.



Flacarile au cuprins in timpul noptii mai multe cartiere din Milas, insa locuitorii fusesera deja evacuati, au indicat autoritatile…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

