Specialiștii vorbesc despre un ciclon local care a facut prapad in cateva minute. Furtuna a fost precedata de un vuiet puternic auzit de localnicii de langa Gura Humorului. Apoi, arborii au fost rupți de vantul puternic ca pe niște bețe de chibrituri. Rafele au ajuns și la 200 de km viteza, spun specialiștii. In imaginile […] The post VIDEO Imagini ireale in Suceava unde o furtuna puternica a pus la pamant 14 hectare de padure appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .