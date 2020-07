Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba, miercuri, proiectul de hotarare privind prelungirea starii de alerta. Premierul Ludovic Orban a precizat ca, practic, nu va fi introdusa nicio restrictie noua si se va pastra „acelasi dispozitiv”. „Avem proiectul privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei si masurile…

- UPDATE – Guvernul va aproba, miercuri, proiectul de hotarare privind prelungirea starii de alerta, premierul Ludovic Orban precizand ca, practic, nu va fi introdusa nicio restrictie noua si se va pastra ‘acelasi dispozitiv’. ‘Avem proiectul privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei…

- "Al doilea punct pe ordinea de zi este proiectul de hotarare privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19", a anuntat Ludovic Orban, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern.…

- PSD a sesizat Curtea Constituționala privind un conflict de natura constituționala între Guvern și Parlament, dupa ce Executivul a adoptat Hotarârea pentru prelungirea starii de alerta în România fara a merge în Legislativ sa ceara încuviințarea, social-democrații…

- "Ca sa nu se mai incurce nici cu romanii, nici cu Parlamentul - Guvernul Lucovid Orban PNL taie și spanzura fara sa mai ceara niciun vot și incalcand direct legea! Soluția ProRomania - MOȚIUNE DE CENZURA - #ACUM! Noi semnam și votam! Ne sprijina și altcineva?", a scris Victor Ponta, miercuri, pe…

- Prelungirea starii de alerta s-a impotmolit in Parlament din cauza unui cuvant, generand o dilema juridica. In adresa prin care Guvernul a trimis Hotararea la Parlament, premierul Ludovic Orban scrie ca este pentru „informare”. In ședința conducerilor reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, aflata…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, reactioneaza la presupusa intentie a Guvernului de a nu mai cere incuviintarea prelungirii starii de alerta. Ciolacu acuza Guvernul ca eludeaza vointa poporului. "Dovada ca Guvenul Orban iși bate joc de romani! Parlamentul a fost doar INFORMAT asupra prelungirii…

- Guvernul Orban se reuneste in sedinta, joi, incepand cu ora 18.00, potrivit unor surse oficiale, in discutie urmand sa se afle decizia privind prelungirea starii de alerta. Astfel, pe ordinea de zi se afla Hotararea prin care Guvernul doreste sa prelungeasca starea de alerta cu inca 30 de zile. Executivul…