Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Alegerile parlamentare vor avea loc pe 6 decembrie 2020. Constantin Florin Mituletu-Buica, presedinte al Autoritatii Electorale Permanente: Da, asa cum ati vazut, alegerile parlamentare pentru Senat, Camera Deputatilor, vor fi organizate in data de 6 decembrie. Vorbim in acest momente…

- Guvernul a depus luni, in aceeasi zi cu presedintele Klaus Iohannis sesizare referitoare la Legea privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016. Sesizarile vizand aceasta lege, prin care Parlamentul…

- Curtea Constituționala a Romaniei anunța ca a stabilit termen pentru ședința de judecata in cazul sesizarilor președintelui Romaniei și Guvernului asupra Legii privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului.Judecatorii…

- "Legea abia a ajuns la mine. In ultimii 30 de ani, guvernele au stabilit datele alegerilor, acum e prima oara cand Parlamentul vrea sa iși ia acest atribut prin lege. Cum va fi asta, ca Parlamentul stabilește singur cand se alege Parlamentul? Sa ne imaginam ca un numar mare de parlamentari nu vor…

- „Nu mi-aduc aminte ca in 30 de ani Parlamentul sa stabileasca data alegerilor. Adica parlamentarii sunt cei care sunt parlamentari in funcție. Interesul lor e sa ramana cat mai mult in funcție. Cum sa lași parlamentarii, care au interesul sa-și prelungeasca mandatul cat mai mult, sa stbileasca data…

- Legislativul stabileste data alegerilor parlamentare Foto: Arhiva. Legislativul a stabilit cum se va decide data alegerilor parlamentare. Aceasta ar urma sa fie hotarâta de Parlament și nu de Guvern, ca pâna acum. Un proiect de lege initiat de PSD, UDMR si ALDE a fost votat…

- Plenul Senatului a adoptat proiectul initiat de liderii PSD, UDMR si ALDE privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor de catre Parlament, prin lege organica, nu de catre guvern cum era pana acum. Proiectul a fost adoptat cu 89 de voturi „pentru”, 39 „impotriva” si o abtinere.…

- Senatul a adoptat astazi proiectul de lege initiat de reprezentantii PSD, UDMR si ALDE care prevede ca Parlamentul va stabili prin lege organica data la care vor avea loc alegerile parlamentare, si nu Guvernul, cum prevede legislatia in vigoare. Intre timp, documentul a ajuns la Camera Deputatilor,…