VIDEO Gură mare de oxigen pentru Cagliari, echipa lui Răzvan Marin (3-1 vs Benevento) Cagliari, echipa lui Razvan Marin, a obtinut o victorie foarte importanta în lupta pentru evitarea retrogradarii, 3-1 duminica pe terenul lui Benevento, în etapa a 35-a din Serie A, mijlocasul român pasând decisiv la golul marcat în primul minut de grecul Charalampos Lykogiannis, informeaza Agerpres.

Marin a evoluat pâna în minutul 88. Cagliari este pe locul 16, cu 35 de puncte, la 4 puncte de locul 18, primul retrogradabil, pe care se afla chiar Benevento.

Rezumatul partidei dintre Benevento și Cagliari:







Tot duminica, Vlad Chiriches… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Partinda dintre Cagliari și AS Roma se joaca ACUM, in runda 33 din Serie A, iar Razvan Marin a inscris superb in poarta „giallorossi”. Internaționalul roman a oferit o pasa de gol la reușita lui Joao Pedro. Razvan Marin a fost trimis din nou in primul „11” de Leonardo Semplici, iar internaționalul roman…

- Valentin Mihaila a marcat un gol, însa Parma a pierdut, sâmbata, pe teren propriu, cu scorul de 4-3, în fața echipei Crotone, în duelul ultimelor clasate din Serie A.În minutul 54, Mihaila a înscris golul de 3-3 cu un șut la colțul scurt. Pentru Parma au mai…

- Cagliari și Parma au oferit unul dintre cele mai frumoase meciuri din actualul sezon din Serie A: șapte goluri, rasturnari de situație, mult dramatism. Razvan Marin (gol și pasa decisiva) și Dennis Man (reușita superba cu stângul) au oferit sare și piper unei partidei greu de uitat (4-3 pentru…

- Fotbalistul echipei Lazio Roma, Stefan Radu, a stabilit un record la meciul de sâmbata cu Spezia, scor 2-1, din Serie A, el devenind jucatorul cu cele mai multe partide jucate pentru gruparea italiana: 402.Radu a evoluat pe toata durata partidei, transmite News.ro.S-au disputat sâmbata…

- Torino s-a impus in fața celor de la Sassuolo, echipa lui Vlad Chiricheș (31 de ani), scor 3-2. Fundașul roman a fost rezerva la oaspeți. Singurul meci al zilei din Serie A a oferit un adevarat spectacol. Partida restanta din runda 24, dintre Torino și Sassuolo, a fost caștigata in-extremis de gazde.…

- Formatia Atalanta a invins, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Spezia, intr-un meci din etapa a XXVII-a a campionatului Italiei, potrivit news.ro. Invingatorii au marcat prin Pasalic ’54, ’73 si Muriel ’55. Pentru Spezia a inscris Piccoli, in minutul 82. Partidele…

- Liderul din Serie A, Inter Milano , a obtinut o victorie importanta in lupta pentru titlul de campioana a Italiei. „Nerazzurri” s-au impus la limita luni seara, scor 1-0, pe teren propriu, in fata formatiei Atalanta Bergamo. A fost meciul care a „tras cortina” peste etapa a 26-a a sezonului. Duelul…

- Radu Dragușin (19 ani) a debutat oficial la Juventus in acest sezon, sub comanda antrenorului Andrea Pirlo (41 de ani), dar fundașul roman nu și-a prelungit contractul cu formația din Torino, care expira la finalul actualului sezon. Juventus nu l-a convins inca pe Radu Dragușin sa prelungeasca ințelegerea…