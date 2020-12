VIDEO Gigi Becali îl ADMIRĂ pe Klaus Iohannis: 'Nu am mai avut…

Patronul FCSB, Gigi Becali, il admira pe președintele Klaus Iohannis, despre care spune ca e un om cuminte și care are multa prestanța, grație aspectului fizic.

“Nu poti sa-l compari acum pe Iohannis, chiar daca e de alta religie… E un om cuminte. Nu face mizerii. E adevarat, fiecare isi face politica lui. Dar noi nu am avut presedinte asa cuminte ca Iohannis pana acum. Si puternic. Adica nu in Romania, ca nu prea e vorbitor… dar are prestanta aia,…