VIDEO George Buhnici șți cere iertare pentru grobianism, lipsa de politețe și limbaj Cunoscutul vlogger George Buhnici, care a starnit valuri de comentarii negative in urma unui interviu dat pe plaja, legat de vergeturile doamenlor neduse la "salita", si-a cerut scuze publice pe canalul sau de youtube care are peste un milion de abonati. "Am vorbit ca un marlan, baietas de cartier, fara pic de minte in cap", spune el la inceputul materialului video. Suspectat ca ar fi fost sub influneta unor substante interzise, Buhnici a negat categoric ca ar fi un astfel de consumator. "Imi cer scuze public celor pe care i-am jignit intr-o paua de ratiune prin limbaj, gfrobianism si lipsa de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Dupa ce a șocat opinia publica cu declarațiile lui dintr-un interviu recent, George Buhnici și-a cerut iertare in mod public pentru afirmațiile facute. Intr-un clip video postat pe canalul sau de YouTube, bloggerul a vorbit pentru prima data despre ce s-a intamplat și a menționat ca a primit amenințari…

- Marina Almașan și-a facut „mea culpa” in mod public, pe blogul personal, dupa ce, din dorința de a-i lua apararea lui George Buhnici in scandalul recent al „vergeturilor și celulitei”, a publicat, la randul sau, un mesaj cu declarații scandaloase, criticate de catre public. Marina Almașan a notat recent…

- Marina Almașan și-a cerut scuze ca l-a aparat pe George Buhnici in scandalul ”vergeturilor”, jignind astfel milioane de femei.”Dupa lecturi repetate, care mi-au provocat stari alternative de greața, ”mea culpa”, tristețe, regret, sila, revolta etc, am apelat, in final, la un instrument neașteptat. Salvator.…

- Cunoscutul realizator de vloguri despre tehnologie George Buhnici, in varsta de 41 de ani, a starnit un nou val de reactii pe retelele sociale cu cele mai recente declaratii. Intr-un interviu pentru „XNS”, emisiune difuzata de Antena 1, Buhnici a facut declaratii halucinante de la festivalul Neversea.

