Scene dramatice au fost surprinse, joi, in Ucraina. Un atac aerian a fost transmis chiar in direct pe Facebook. O racheta lovește o locuința, pe fundal se aude plansetul unui copil, iar oamenii disperați coboara in subsolul casei. sursa video: Facebook Autoritațile au declarat ca au inregistrat 203 incidente de la inceputul zilei, cand Moscova