VIDEO & FOTO Fenomen STRANIU, o icoană a lui Isus LĂCRIMEAZĂ neîntreupt, într-o biserică din Cluj-Napoca Preotul bisericii a fost cel care a observat ca din ochiul stang al Mantuitorului, de la pleoapa de jos, a coborat o dara sub forma de lacrima, pana la varful nasului Mantuitorului. „Icoana este pe panza obișnuita. Am verificat-o și pe dos, e perfect uscata, nu are nimic. Și de atunci stam și ne minunam. Nu știu sa spun decat ca se intampla, mai departe doar Dumnezeu știe”, a declarat parintele Nicolae Dura, potrivit cluj4.ro . Acesta a povestit ca pe 2 decembrie, dupa slujba de dimineața, femeile care faceau curațenie au observat „lacrima”. Preotul mai spune ca este a doua oara cand se intampla… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- O icoana a lui Iisus Hristos de la Biserica cu Hramul „Invierea Domnului” din cartierul Zorilor din Cluj-Napoca a inceput sa lacrimeze de cateva zile. Credincioșii cred ca este o minune și un semn venit din partea Mantuitorului.

- Un fenomen mentionat extrem de rar se produce de cateva zile la Cluj Napoca. O icoana a Mantuitorului Isus Hristos, aflata la Biserica cu Hramul "Invierea Domnului" din cartierul Zorilor, lacrimeaza neintrerupt din 2 decembrie.Parohul bisericii, parintele Nicolae Dura, a declarat pentru Cluj24 ca in…

- Un fenomen menționat extrem de rar se produce de cateva zile la Cluj-Napoca. O icoana a Mantuitorului Isus Hristos, aflata la Biserica cu Hramul ”Invierea Domnului” din cartierul Zorilor, lacrimeaza neintrerupt din 2 decembrie, potrivit cluj4.ro. Pe o filmare facuta chiar in biserica se observa cum…

- In cuvantul rostit duminica, Inaltpreasfințitul Parinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a vorbit despre necesitatea diagnozei și meditației asupra propriilor slabiciuni, ca mijloc de vindecare a bolilor sufletești și trupești, conform basilica.ro Creștinul, a afirmat Inaltpreasfințitul…

- Lidia Buble și sora ei, Estera, se afla in ultima etapa la „Asia Express” , unde lupa pentru a ajunge in marea finala. In ultima ediție, Lidia Buble a fost placut surprinsa la una dintre porbe, dupa ce i-a fost legat un șnur roșu pentru a avea noroc in dragoste. Vedeta a recunoscut ca vrea sa se casatoreasca.…

- In fiecare an, pe 8 noiembrie, Biserica cinstește Soborul Sfinților Mihail și Gavriil și al tuturor Puterilor cerești celor fara de trupuri. Pe 8 noiembrie nu ii praznuim doar pe Sfintii Arhangheli Mihail și Gavriil, ci pe toate cetele ingerești care nu s-au desparțit de Dumnezeu. Aceasta sarbatoare…

- Ieri, la Parohia Ortodoxa ”Sfanta Treime” din Dej a fost instalat un nou preot paroh. Este vorba despre parintele Nicolae Muntean, cel care in urma concursului organizat de Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a ocupat acest post. In mod simbolic, așa cum este tradiția,…

- Parintele Patriciu Vlaicu, paroh al comunitații „Sfantul Nicolae” din Bruxelles și profesor de Drept Canonic la Facultatea de Teologie Ortodoxa din Cluj Napoca, a transmis un mesaj in care vorbeste despre importanta vaccinarii anti-COVID. Pe timp de criza majora, cand multi romani mor, cand spitalele…