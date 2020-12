Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo și CFR Cluj se dueleaza in aceasta seara, de la ora 20:30, intr-o partida tare din etapa intermediara din Liga 1. Duelul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport +, Digi Sport și TV Telekom Sport. Dinamo a renascut din propria-i cenușa și are trei victorii consecutive…

- FCSB va juca duminica, pe terenul lui CFR Cluj, in cel mai tare meci din acest final de an din Liga 1, iar jucatorii lui Toni Petrea au avut parte de o surpriza azi. CFR Cluj - FCSB e duminica, de la 21:00. Partida va fi liveTEXT, foto și video pe GSP. ...

- Toni Petrea (45 de ani), antrenorul FCSB-ului, a susținut conferința de presa premergatoare partidei cu CFR Cluj, din etapa #13 a Ligii 1. Antrenorul roș-albaștrilor crede ca jucatorii sai vor avea o partida dificila impotriva ardelenilor: „Intalnim un adversar redutabil, o echipa formata din jucatori…

- Ionuț Panțiru (24 de ani), fundașul stanga al celor de la FCSB, nu va juca in derby-ul cu CFR Cluj, de runda urmatoare. FCSB - UTA, detalii AICI Ionuț Panțiru este om de baza in angrenajul lui Toni Petrea. Fundașul stanga a evoluat in toate meciurile din acest sezon, fie ele in Liga 1 sau in preliminariile…

- Florin Tanase (25 de ani) a parasit terenul accidentat in minutul 32 al partidei dintre FCSB și UTA, din runda cu numarul 12 a Ligii 1. FCSB - UTA, toate detaliile AICI! Lucrurile pareau sa se așeze la FCSB. Dennis Man și Florin Tanase, ambii cu probleme medicale la ultimul meci, cel cu Gaz Metan, se…

- FCSB trece printr-un momente excelent. A devenit lider in Liga 1, iar viitorul va aduce performanțe și mai mari pentru echipa lui Toni Petrea, crede Ioan Andone (60 de ani). „Falcosul” a antrenat doua dintre cele mai mari rivale ale lui FCSB, Dinamo și CFR Cluj, insa are doar cuvinte de lauda la adresa…

- FC Viitorul a remizat la Ovidiu, 1 1, cu CFR Cluj, campioana Romaniei. Echipa de pe litoral a deschis scorul, in minutul 7, prin Luckassen, si a condus la pauza. FC Viitorul are 22 de convocati la actiunile loturilor reprezentative. FC Viitorul a bifat al doilea meci consecutiv fara infrangere in Liga…

- FCSB a suferit, in aceasta seara, o noua umilința. Dupa șase goluri primite in Serbia, in meciul cu Backa, formația bucureșteana a incasat cinci și in Copou. Poli Iași a inscris de fiecare data cand a avut ocazii clare și și-a trecut in cont o victorie importanta. Partida a contat pentru etapa a 5-a…