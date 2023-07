VIDEO. Explozie la un apartament cu 2 camere din Berceni. 40 de locatari, evacuați Pompierii intervin duminica dupa-amiaza in Șoseaua Berceni, unde s-a produs o explozie la un apartament cu 2 camere, la nivelul etajului 3/10. In casa scarii se simte miros puternic de gaze.Pana in acest moment, au fost evacuați 40 de locatari. O victima prezinta arsuri la nivelul fetei, i se acorda prim ajutor de catre echipajul […] The post VIDEO. Explozie la un apartament cu 2 camere din Berceni. 40 de locatari, evacuați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii intervin duminica dupa-amiaza in Șoseaua Berceni, unde s-a produs o explozie la un apartament cu 2 camere, la nivelul etajului 3/10. In casa scarii se simte miros puternic de gaze.Pana in acest moment, au fost evacuați 40 de locatari. O victima prezinta arsuri la nivelul fetei, i se acorda…

- Un apartament de doua camere situat in centrul municipiului Brașov a fost vandut de RIAL SA, compania care administreaza fondul de locuințe al municipalitații, contra sumei de 723 de lei, scrie Agerpres. Informatia, potrivit careia SC RIAL – din subordinea Primariei Brasov – a vandut un apartament de…

- Un incendiu puternic a izbucnit, marti seara, in curtea Centrului de recuperare neuropsihomotorie pentru copii “Dr. Nicolae Robanescu” din Capitala, peste 100 de pacienti fiind evacuati și transferati la Spitalul Marie Curie, aflat in imediata apropiere. Incendiul, izbucnit dupa ce un transformator…

- O cisterna care transporta gaz petrolier lichefiat s-a rasturnat, sambata dupa-amiaza, intr-o zona de la periferia Ploiestiului. Compartimentul in care se afla gazul nu este avariat, in schimb, din rezervor se scurge motorina. Pompierii au izolat zona. Potrivit ISU Prahova, accidentul a avut loc pe…

- Un incendiu devastator a cuprins, in noaptea de duminica spre luni, un bloc de locuințe din municipiul Barlad. Peste 300 de persoane au fost evacuate de pompieri ori s-au autoevacuat. Acoperișul imobilului situat pe strada Mihai Viteazul din oraș a luat foc, iar pompierii s-au luptat cu flacarile pana…

- O explozie a avut loc la o fabrica de rachete și explozibili a Industriei de mașini și produse chimice (MKE) din districtul Elmadag din Ankara, transmite agenția de presa de stat Anadolu. Ministerul Apararii Naționale a raportat ca 5 muncitori și-au pierdut viața. At least five people are under the…

- Pompierii intervin in aceasta dimineata pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un centru de colectare a deșeurilor din Bucuresti. Potrivit ISU București-Ilfov, incendiul se manifesta la o stiva cu deșeuri, care are o inalțime de 5-6 metri, pe o suprafața de 300 de metri patrați. Se acționeaza…

- Pompierii din Bucuresti au primit, vineri, zeci de apeluri care semnalau probleme provocate de vantul puternic. Este vorba despre copaci cazuti, dar si despre bucati metalice sau de tabla care stau sa cada. 19 masini au fost avariate, iar o persoana a fost lovita de un copac cazut. „Ca urmare a fenomenelor…