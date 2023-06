Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din orașul Otopeni, județul Ilfov, a fost agresata de concubin, iar acesta, la un moment dat, a turnat benzina peste ea și a dat foc la un burete. Femeia are arsuri minore, iar barbatul este in custodia oamenilor legii.Polițiștii orașului Otopeni au fost sesizați, in noaptea de marți spre…

- Zi de coșmar pentru doua femei din Alba: Batute de barbații cu care iși impart viața, au apelat la 112. Ce au facut polițiștii Doua femei din Alba au fost victime ale violenței domestice, iar cei care le-au agresat au fost chiar barbații cu care iși impart viața. Este vorba despre o femeie de 49 de…

- Un șofer de peste 70 de ani a pierdut controlul mașinii și a intrat intr-o mulțime ștransa la un festival de zmeie, in nordul Franței, provocand ranirea a 11 oameni. Batranul a confundat pedala de frana cu accelerația, scrie digi24.ro.

- Maria Liman este considerata de jurnaliștii de la The Sun cea mai frumoasa suportera a echipei Chelsea. A inceput sa țina cu aceasta formație in perioada in care londonezii au fost finanțați de conaționalul Roman Abramovich, dar a ramas fidela și dupa plecarea acestuia. Pasiunea pentru fotbal i-a adus…

- Lovita, urmarita și amenințata cu moartea: O femeie din Alba și-a iertat soțul deși i-a facut viața un coșmar Lovita, urmarita și amenințata cu moartea: O femeie din Alba și-a iertat soțul deși i-a facut viața un coșmar Un barbat din Alba a fost condamnat de magistrații Judecatoriei Aiud la o pedeapsa…

- Romanii nu scot mai mulți bani din buzunar doar pentru plata facturilor, scumpirile au afectat și produsele alimentare de baza. Daca, pana acum, cei care voiau sa plateasca mai puțin evitau supermarketurile și mergeau in piețe, mulți au avut parte de surprize neplacute la taraba. Cat a ajuns sa coste…

- O femeie a spus ca se gandește sa divorțeze la aproximativ 24 de ore dupa ce a postat ca s-a casatorit cu ea insași. Sofi Maure din Argentina a impartașit fanilor sai de pe Twitter, pe 19 februarie, ca s-a casatorit cu ea insași. Aceasta a postat un selfie cu ea intr-o rochie de mireasa.... View Article

- Dimineața de coșmar pentru o femeie din Alba batuta și amenințata de soț: Barbatul de 38 de ani, REȚINUT de polițiști Dimineața de coșmar pentru o femeie din Alba batuta și amenințata de soț: Barbatul de 38 de ani, REȚINUT de polițiști La data de 12 martie 2023, polițiștii din Blaj au luat masura reținerii,…