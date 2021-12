&"Dune&", &"Coda&", &"Belfast&", &"King Richard&" si &"The Power of the Dog&" vor candida la Globul de Aur pentru cel mai bun film dramatic la cea de-a 79-a editie a premiilor, care nu va fi transmisa la televiziune, dupa boicotul impus de marile studiouri de la Hollywood, anunța luni EFE și Agerpres.



La categoria cel mai bun musical sau comedie aspira filme precum &"Cyrano&", &"Don't Look Up&", &"Licorice Pizza&", &"Tick, tick... Boom!&", si &"West Side Story&", a anuntat luni Asociatia Presei Straine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association - HFPA) care decerneaza anual…