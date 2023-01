Stiri pe aceeasi tema

- Chicago Bulls, ajutata de cele 28 de puncte inscrise de DeMar Rozan, a pus capat seriei de noua victorii consecutive pentru Boston Celtics, impunandu-se cu 121-107, luni, pe teren propriu, intr-un meci din liga profesionista nord-americana de baschet (NBA), informeaza AFP, potrivit Agerpres.Zach LaVine…

- Astazi, de la ora 11:00, va avea loc meciul dintre CSM Slatina si Unirea Constanta, din cadrul etapei cu numarul 13 din Liga a 2 a. Descopera oferta de pariuri Superbet pentru partida cu Slatina Inaintea duelului de pe stadionul 1 Mai, cele doua echipe sunt despartite de 10 puncte. Slatinenii antrenati…

- Mare pacat ca suporterii Unirii care nu au putut fi prezenți pe micuța arena din Buftea nu au putut vedea meciul! S-a jucat frumos, a fost spectacol și in teren, și in tribune. In tribuna, au fost 10-15 suporteri «frumoși nebuni» ai Progresului care au susținut echipa de la 0-0 pana la 1-4. Pe teren,…

- Unirea Ungheni – Metalurgistul Cugir, sambata, la ora 15.00 | Derby cu probleme de efectiv pentru “roș-albaștri” Derby-ul primei etape din returul Seriei 9 din Liga 3 are loc sambata, de la ora 15.00, la Ungheni, intre pretendentele la prezența la barajul pentru promovare, formații clasate pe podium…

- FOTO, LIVE-TEXT: pe “Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir, un derby “de Alba” cu ambiții și orgolii Un derby “de Alba”, azi, la ora 15.00, pe Stadionul “Cetate”, meci contand pentru etapa a 9-a a eșalonului terț (ultima a turului), intre CSM Unirea Alba Iulia (locul 6, 9 puncte) și Metalurgistul…

- FCSB a obținut a doua victorie la rand in campionat, 2-1, cu UTA, iar Gigi Becali „l-a ințepat” pe patronul rivalei Rapid, Dan Șucu, cel care a declarat ca giuleștenii au ca obiectiv caștigarea campionatului. „El, fiind om de afaceri, are incredere in ceea ce face el, numai ca el nu știe ca la fotbal…

- Comunicat de presa Cabinetele de medicina de familie vor putea deschide puncte secundare de lucru in mediul rural in aceeasi unitate administrativ-teritoriala sau in alte unitati unde exista deficit de medici. Potrivit prevederilor actului normativ care are ca obiect de reglementare modificarea si completarea…

- In etapa a 13 a a Superligii, liderul clasamentului, cu 27 de puncte, Farul Constanta, joaca in deplasare cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe locul 5, cu 19 puncte .Meciul a fost programat duminica, 9 octombrie, de la ora 15.30.Speram ca si in octombrie sa fim cei mai buni, pentru ca acesta e obiectivul nostru.…