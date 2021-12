VIDEO din Colorado: sute de case distruse, 33.000 de persoane evacuate

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de case au fost distruse de incendii in Colorado, in vestul Statelor Unite, afectat de rafale de vant violente si o seceta istorica, au anuntat autoritatile, iar mai multe orase din Vestul american erau amenintate de flacari, care se extind rapid din cauza secetei, relateaza AFP. "Aproximativ 370…

- Sute de case au fost distruse de incendii in Colorado, in vestul Statelor Unite, afectat de rafale de vant violente si o seceta istorica, au anuntat joi autoritatile. Mai multe orase din Vestul american au fost amenintate de flacari, care s-au extins rapid din cauza secetei, relateaza AFP.

- Sute de case au fost distruse de incendii in Colorado, in vestul Statelor Unite, afectat de rafale de vant violente si o seceta istorica, au anuntat autoritatile, iar mai multe orase din Vestul american erau amenintate de flacari, care se extind rapid din cauza secetei, relateaza AFP, potrivit news.ro.…

- Sute de locuinte au fost distruse joi in statul american Colorado (vest) de incendiile intensificate de vanturi violente si de seceta fara precedent, potrivit autoritatilor, informeaza AFP, citat de agerpres. ''Circa 370 de locuinte din sub-diviziunea Sagamore au fost distruse. Este posibil…

- Amploarea distrugerilor și a pierderilor de vieți din SUA sugereaza ca macar o tornada a fost de grad 5 pe scara Fujita, adica de nivel maxim, a explicat Roxana Bojariu, climatolog al Administrației Naționale de Meteorologie. Intrebata pe B1 TV cat de atipice au fost tornadele din SUA, experta ANM a…

- Acoperișul unui depozit Amazon s-a prabușit și mai multe persoane au fost ranite, potrivit Associated Press. Se estimeaza ca aproximativ 100 de persoane ar fi in continuare prinse sub daramaturi. Unitatea se afla in Edwardsville, Illinois, langa St. Louis și a fost lovita de o tornada. Rebecca Clark,…

- Un seism cu magnitudinea de 6,5 s-a produs in nord-estul insulei Taiwan duminica, a anuntat agentia de meteorologie locala, potrivit careia nu au fost semnalate pagube materiale, relateaza agentiile de presa internationale, potrivit Agerpres. Numerosi rezidenti au raportat insa o serie de…

- Ploile torențiale au provocat haos pe strazile din Londra . Șoferii au incercat sa navigheze pe dumurile inundate. Magazinele și birourile din Knightsbridge au fost și ele afectate, iar mulți oameni nu au putut ajunge la locurile de munca, informeaza Antena3 . Un front de aer rece este cel care a cauzat…