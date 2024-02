Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a avut o intrevedere cu omologul sau Miguel Cardona, Secretar pentru Educație al Statelor Unite, și Cindy Marten, Secretar Adjunct. Discuțiile s-au axat pe politicile și programele privind formarea abilitaților de literați

- Salariul minim pe economie urmeaza sa fie majorat la 3700 de lei incepand cu 1 iulie, ceea ce va conduce la o creștere a veniturilor disponibile pentru romani la sfarșitul fiecarei luni. Guvernul Romaniei se afla intr-o etapa cruciala referitoare la ajustarea salariilor și pensiilor. In prezent, Guvernul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila , a declarat, miercuri, dupa intalnirea pe care a avut-o, impreuna cu premierul Marcel Ciolacu, cu reprezentantii Federatiei Sanitas, ca este foarte important sa se rezolve in perioada urmatoare discrepantele salariale intre diferitele categorii din sectorul sanitar.…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, spune ca, anul acesta, va fi rezolvata problema școlilor cu grupul sanitar in curte. Pentru aceasta exista aproximativ 30 de milioane de lei in bugetul Ministerului Educației , astfel incat Romania sa nu mai aiba școli cu wc-ul in curte, spune ministrul Deca. La inceputul…

- Anul 2024 vine cu vești bune pentru toți profesorii din Romania! Cadrele didactice vor inregistra, in perioada cuprinsa intre iunie 2023 si iunie 2024, cresteri salariale de peste 50%. Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat cat vor primi angajații din invațamant din acest an. Cu cat vor crește salariile…

- Camera Deputatilor a respins, marti, motiunea simpla a USR si Forta Dreptei impotriva ministrului Educatiei Ligia Deca. Au fost 81 de voturi „pentru”, 189 „impotriva” si noua deputati nu au votat, relateaza stiripesurse.ro . Motiunea simpla, numita „Un ministru care minte nu poate gestiona Educatia”…

- Ciolacu anunța un record in relațiile Romaniei cu SUA: Se va intampla in acest anSecuritatea energetica ramane o prioritate strategica pentru Romania, a subliniat premierul Marcel Ciolacu in cadrul intrevederii cu secretarul pentru energie al Statelor Unite ale Americii, Jennifer Granholm, desfașurata…

- Dezastru in rezultatele testelor PISA. Dupa mai bine de doua decenii de participare, Romania pare sa fie blocata in loc. Nivelul de competența al elevilor noștri ramane la fel de alarmant de scazut. In cadrul Uniunii Europene, suntem depașiți doar de Bulgaria. Din pacate, ca țara, nu reușim sa depașim…