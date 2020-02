Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, participa luni la o dezbatere cu tema "Tranzitia energetica, de la discurs la actiune: ce energie vom consuma in urmatorii 10 ani?", alaturi de cei mai importanti jucatori locali din sectorul energiei. "In ultimii 15…

- Acum 75 de ani, cei trei mari lideri ai Natiunilor Unite, Roosevelt, Churchill si Stalin se intalneau la Yalta, in Peninsula Crimeea pentru a defini modul in care va arata lumea dupa incheierea Razboiului. Cei trei aveau interese diferite, iar Stalin a stiut foarte bine sa profite si sa-si impuna punctele…

- Consilierii municipali ai PNL au organizat miercuri o conferinta de presa pentru a-si spune opinia in legatura cu cele mai importante probleme ale orasului. Printre aspectele abordate, a fost si acela referitor la proiectul de buget pe 2020, care intarzie sa apara. Consilierul Marian Vasile a spus ca…

- Astfel, tema de dezbatere a fost „Voluntariatul - Bursa binelui", aceasta fiind prima activitate de anul acesta din cadrul proiectului demarat de Inspectoratul Scolar Judetean, „Scoala pentru valori autentice - scoala comunitatii". Pe langa o prezentare a proiectelor de voluntariat si a ONG-urilor care…

- ATENȚIE: Consiliul Județean Sibiu ii invita la dezbatere publica pe toți cei interesați sa obțina o finanțare nerambursabila pentru proiecte culturale și de dezvoltare a comunitații, sportive și de tineret care se vor desfașura in județul Sibiu in anul 2020. Read More...

- In ședința din luna ianuarie 2020 a Consiliului Local Campina va fi supus aprobarii un proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru salubritate și, conform procedurilor legale, proiectul va fi supus mai intai unei dezbateri publice, programata la sediul Primariei pentru data de 22 ianuarie…

- La evenimentul care va avea loc de la ora 10.30, in Sala „Henri Coanda" de la Palatul Culturii, sunt invitati sa ia parte reprezentanti ai societatii civile, ai mass-media, ai mediului de afaceri local, regional si national, dar si reprezentanti ai autoritatilor locale, judetene, regionale si nationale.…