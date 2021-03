Premierul Thailandei, Prayut Chan-ocha, a creat din nou polemica in tara dupa ce, deranjat de o intrebare, i-a stropit pe jurnalisti cu un spray care parea sa contina un dezinfectant pe baza de alcool, transmite miercuri EFE. Ciudata reactie a oficialitatii thailandeze, care s-a produs marti la sediul guvernului, a devenit virala pe retelele sociale, iar pe Twitter eticheta #afaraPrayut a strans pana miercuri aproape 60.000 de reactii. Situatia jenanta s-a produs in momentul in care o jurnalista l-a intrebat pe premier despre prelungirea mandatelor in cazul a trei posturi guvernamentale. Intr-o…