VIDEO: Defibrilator portabil, destinat folosirii publice, furat dintr-o casetă de pe stradă, în Brașov Persoane inca neidentificate au sustras, miercuri, un defibrilator portabil destinat utilizarii publice in cazul persoanelor aflate in situatii de risc, amplasat intr-o caseta metalica pe strada, in zona centrala a municipiului Brasov. Politistii brasoveni au intocmit un dosar penal pentru furt calificat si fac cercetari pentru identificarea autorului. „La data de 30 august, politistii din […] Articolul VIDEO: Defibrilator portabil, destinat folosirii publice, furat dintr-o caseta de pe strada, in Brașov apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- IPJ Galați a fost sesizat joi cu privire la faptul ca pe bulevardul George Cosbuc, in apropiere de intersectia cu Drumul de Centura, din municipiul Galati, a avut loc un accident rutier. „Politistii din cadrul Biroului Rutier Galati au stabilit faptul ca o femeie cu varsta de 66 de ani, din localitatea…

- Politistii vranceni continua activitatile informativ-preventive in randul conducatorilor auto Astfel, polițiști rutieri și cei din cadrul Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au desfasurat pe parcursul ultimei saptamani pe Drumul Național 2 E 85 activitati de informare si constientizare…

- IPJ VRANCEA SUSȚINE MIȘCAREA PE DOUA ROȚI:KIDS RACE FOR CHAMPION Orice competiție sportiva trebuie sa se desfașoare in siguranța, iar de acest lucru se ocupa polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea Ii prețuim enorm pe cei mici și credem ca fiecare copil trebuie sa indrageasca…

- Cadavrul unei fete a fost descoperit, duminica-dimineata, intr-un parc de pe raza municipiului Mangalia, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, Olimpia Ceara. Potrivit sursei citate, cadavrul, a carui identitate nu a fost inca stabilita, prezenta urme…

- Cadavrul unei fete (de aproximativ 12 ani n.r.) a fost descoperit, duminica-dimineata, intr-un parc de pe raza municipiului Mangalia, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, Olimpia Ceara. Potrivit sursei citate, cadavrul, a carui identitate nu a fost…

- Cristi Valentin Misaila, primarul municipiului Focșani: A inceput turnarea ultimului strat de asfalt pe strada 1 Decembrie 1918. Joi a fost finalizata turnarea stratului de uzura pe un sens de circulație, de la intersecția cu Bulevardul Brailei la intersecția cu Bulevardul Unirii. Lucrarile de asfaltare…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa-amiaza in localitatea Bizighești. Așa cum se poate observa in imagini, cel puțin o mașina este avariata, iar in zona sunt prezenți polițiști care efectueaza cercetari. Revenim cu detalii! Articolul ULTIMA ORA! FOTO: Accident la Bizighești; polițiștii sunt…

- In fiecare an, pe 14 iunie, se celebreaza in intreaga lume Ziua Mondiala a Donatorului de Sange, prilej pentru a creste gradul de constientizare asupra necesitatii donarii de sange si de a incuraja cat mai multi oameni sa doneze – scopul final fiind acela de a salva vieti. In aceasta dimineața, sub…