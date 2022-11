Stiri pe aceeasi tema

Peste 100 de elevi focsaneni vor forma tricolorul, de Ziua nationala a Romaniei, din baloane de heliu pe care ulterior le vor lansa in Piata Unirii din Focsani, a anuntat, joi, primarul Cristi Misaila, potrivit Agerpres.

La aproximativ noua luni de cand Rusia a lansat invazia Ucrainei, dupa ce a pierdut jumatate din tancurile principale de lupta (MBT), conform unor date ale Departamentului Apararii al SUA, fosta Armata Roșie este nevoita sa ia masuri radicale.

Patruzeci de romani din Austria au mers in pelerinaj in Țara Sfanta la finalul lunii octombrie. Calatoria a fost organizata de Preotul Emanuel Nuțu din Viena, prin Agenția de Pelerinaje Basilica Travel a Patriarhiei Romane.

Doua persoane, printre care un minor, au fost ranite in timpul unui scandal care a avut loc, vineri, pe o strada din orasul prahovean Mizil, o persoana fiind retinuta pentru tentativa la omor.

Duma de Stat, camera inferioara a Parlamentului rus va lua in considerare convocarea ministrului Apararii Serghei Soigu cu scopul de a-l supune unui interogatoriu intr-o sedinta cu usile inchise, a declarat joi deputatul Serghei Mironov, relateaza cotidianul Kommersant, citat de Reuters.

O statistica officiala arata ca in acest an a crescut numarul mașinilor noi inmatriculate in Romania. Comparația a fost facuta cu perioada similara a anului trecut.

Primarul municipiului Barlad, Dumitru Boros (PNL), le-a cerut printr-o adresa directorilor unitatilor de invatamant din localitate sa gaseasca solutii pentru reducerea costurilor facturilor, indicand ca posibile scenarii inclusiv desfasurarea cursurilor in sistem online si hibrid sau diminuarea timpilor…