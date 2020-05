Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aloca 600 de milioane de lei pentru acoperirea cheltuielilor de carantina din aceasta perioada. Anunțul a fost facut de seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, el precizand ca in ședința de miercuri a fost adoptata o hotarare in acest sens. „O alocare extrem de importanta – de 600 de…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a spus miercuri ca au fost depuse aproximativ 900 de cereri din partea entitatilor media pentru participarea la campania de informare in care Guvernul aloca 200 de milioane de lei, insa este nevoie de o prelungire cu zece zile a termenului de inscriere,…

- Proiectul cu masuri ce vor fi luate in starea de alerta, dupa 15 mai, se refera și la amenzi. Sancțiunile vor fi date in baza Ordonanței 2/2001, a anunțat Ionel Danca, șeful Cancelariei premierului, dupa ședința de Guvern de luni. Potrivit ordonanței menționate, „prin legi, ordonanțe sau hotarari ale…

- Pe ce se duc banii in vreme de pandemie in Eveniment / on 06/04/2020 at 09:00 / Pe echipamente de protecție și tehnica medicala necesare in spitalele din țara, prinse pe picior greșit de pandemia de SARS-CoV-2, nemaifiind niciun secret faptul ca nu existau maști suficiente, nu existau manuși, combinezoane,…

- Sport Austria, organismul care reprezinta miscarea sportiva, a cerut un ajutor de minimum 100 de milioane de euro pentru ca sportul sa faca fata consecintelor economice ale pandemiei de coronavirus, informeaza AFP."Fondul de sustinere pentru sport trebuie sa fi de cel putin 100 de milioane…

- Reunit marti, intr-o sedinta cu usile inchise, Consiliul Local Ploiesti a decis modificarea bugetului local si a bugetelor de la Spitalul de Pediatrie si Serviciul de Evidenta Populatiei, ca masura pentru a preveni raspandirea noului coronavirus si a asigura carantina. Cea mai importanta modificare…

- Guvernul a decis, in sedinta de aseara, suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii cu 350 de milioane de lei – din Fondul de Rezerva bugetara, aflat la dispozitia Executivului – pentru pregatirea unitatilor sanitare, in vederea ingrijirii pacientilor infectati cu coronavirus, precum si pentru optimizarea…

- Executivul urmeaza sa aprobe in sedinta de marti, printr-o hotarare, suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pentru pregatirea unitatilor sanitare in vederea ingrijirii pacientilor infectati cu noul coronavirus.Proiectul de act normativ…