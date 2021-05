Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna raspunde si el provocarii lansate de premierul Florin Citu si afirma ca, pentru el, "vaccinul contine bucuria de a spune acele lucruri atat de importante pentru fiecare dintre noi: Mi-a fost dor de tine, mama! Ce mare ai crescut, nepoate!". In videoclipul sau, Barna interpreteaza…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, pledeaza pentru necesitatea vaccinarii, singurul mod in care ne putem relua viata alaturi de cei dragi, odata cu eliminarea restrictiilor. "Premierul a lansat provocarea ce inseamna vaccinul pentru tine, mai exact ce contine vaccinul pentru tine. Pentru mine, vaccinul…

- Vicepremierul Dan Barna a anuntat joi ca se va implica personal in campania de vaccinare lansata de premierul Florin Citu, prin lansarea in perioada urmatoare a unui spot care va explica ingredientele vaccinului, care "contine libertate". "Credem ca vaccinul contine libertate si libertatea…

- Ce inseamna biblie, care este cel mai lung cuvant pe care il conține și in cat timp a fost scrisa. 11 curiozitați. Crezi ca știi totul despre Biblie? Ei bine, aceasta colecție de texte antice ascunde numeroase mistere, detalii, legende și controverse. In acest material veți afla cateva curiozitați despre…

- ”Este posibil ca dupa vaccinare sa fiu testat pozitiv?” - Profesorul de sanatate publica de la UBB Cluj, Razvan Cherecheș, a raspuns ca ”Da, este posibil!””Vaccinul conține doar informația despre proteina țepușa din capsula din exteriorul virusului. Nu conține virusuri, nici atenuate, nici vii, nici…

- Razvan Cherecheș, profesor de sanatate publica in cadrul UBB, a explicat ca exista șanse ca dupa vaccinare, sa fim testați pozitiv cu noul coronavirus, chiar daca am efectuat atat prima doza, cat și rapelul. Specialistul a aratat insa, ca in acest caz, probabilitatea ca simptomele sa se manifeste este…

- Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, a declarat luni cu privire la vaccinul AstraZeneca este unul „sigur și bun”, subliniind totodata ca trebuie verificate toate suspiciunile. „Vaccinul de la AstraZeneca a fost folosit la peste 17 milioane de persoane la nivel global.…