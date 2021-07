Stiri pe aceeasi tema

- Romania a obținut prima medalie de aur la Jocurile Olimpice 2020. Ancuța Bodnar și Simona Radiș s-au impus intr-o maniera senzaționala in finala probei de dublu vasle stabilind și un nou record olimpic. Canotoarele de 22 de ani au adus cea de-a 90-a medalie de aur din istoria participarii țarii noastre…

