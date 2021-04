Dupa ce, la mijlocul saptamanii trecute, din cauza ninsorii abundente, programul Luna curațeniei a fost suspendat, de astazi activitatea de salubrizare din interiorul cartierelor a fost reluata. Zilnic, 240 de angajați ai operatorului de salubrizare curața rigolele, matura strazile și trotuarele, grebleaza zonele verzi, intrețin și igienizeaza cursurile de apa, ridica depozitarilor accidentale, astfel incat curațenia de primavara sa fie gata inainte de Sarbatorile de Paști. „De astazi am reinceput programul Luna Curațeniei. Am terminat pana acum de facut curațenie in zona Centrului Vechi,…