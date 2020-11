Stiri pe aceeasi tema

- O baza sportiva moderna cu teren pentru fotbal, teren multifuncțional, cladire de vestiare și parcare va fi construita in curand in municipiul Aiud, printr-o investiție a CNI de peste 5,6 milioane de lei, fara TVA. Compania Naționala de Investiții a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții…

- Compania de stat Hidroelectrica, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, a anuntat vineri ca a modernizat si a pus in functiune in aceasta saptamana statia de 110kV aferenta hidrocentralei Bradisor, investitie de 5,4 milioane lei, anunța news.ro.”In acesta saptamana Hidroelectrica…

- Ambulatoriul din cadrul Spitalului orașenesc „Dr. Alexandru Borza” din Abrud va fi reabilitat, modernizat și extins printr-o investiție de peste 6,5 milioane de lei. Primaria Abrud a lansat miercuri, 7 octombrie, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o licitație pentru execuția lucrarilor…

- Compania de servicii de transport a aratat ca va pastra participatia majoritara la Uber Freight si va folosi fondurile pentru dezvoltarea platformei sale de logistica si pentru cresterea inovatiilor. Spre deosebire de aplicatia pentru serviciile de transport si serviciul de livrare a mancarii, Uber…

- Societatea de asigurare Euroins a fost sancționata cu 2,1 milioane lei in urma unui control efectuat in perioada iulie-septembrie de Autoritatea de Supraveghere Financiara. ASF a constatat o serie de nereguli cu privire la tarifele RCA si inregistrarea unor operatiuni de recunoastere a comisioanelor…

- Hidroelectrica a pus in functiune in aceasta saptamana statia de 110kV Jidoaia iar costul lucrarilor de retehnologizare s-a ridicat la 1,99 milioane de lei, informeaza compania."Hidroelectrica a inregistrat progrese importante anul acesta la capitolul de retehnologizari ale obiectivelor. Sunt…

- Investitia in lucrarile de construcție a liniei de cale ferata Gara de Nord – Aeroport Otopeni a fost de peste 400 de milioane de lei, potrivit surselor oficiale, iar distanta ar trebui sa fie parcursa in 17 minute. Linia de cale ferata Gara de Nord – Aeroport Otopeni trebuia sa fie gata pana la Campionatul…

- 20Cetațenii din satul Rahau vor beneficia in curand de un sistem de canalizare menajera, realizat printr-o investiție de peste 7.4 milioane de lei. Potrivit proiectului, apele uzate provenite de la gospodarii vor fi colectate de un sistem gravitațional și transportate la o stație de epurare ce va fi…