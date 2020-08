VIDEO Cum l-au primit libanezii pe Emmanuel Macron în Beirut: "Vă rugăm, ajutați-ne!". "Revoluție!" O mulțime de libanezi adunata în jurul lui Emmanuel Macron într-un cartier devastat de exploziile de marți a cerut ajutor pentru demiterea clasei politice aflate la putere în Liban, transmite AFP.



"Va rugam, ajutați-ne! Revoluție!", a strigat mulțimea furioasa, scandând "Poporul vrea caderea regimului".



Scenele au avut loc în timp ce Macron se afla în cartierul creștin Gemmayze, devastat de explozia de marți din portul Beirut, în care și-au pierdut viața cel puțin 137 de oameni și alte 5.000 au fost ranite.



