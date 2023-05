Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 496 din 12 mai 2023 COOPERARE JUDICIARA INTERNATIONALA PENTRU DESTRUCTURAREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT, SPECIALIZAT IN FRAUDE PRIVIND INVESTITII ONLINE La data de 22 martie a.c., politistii din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate ndash; Serviciul de Combatere a Criminalitatii…

- La data de 22.03.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala impreuna cu politistii din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate ndash; Serviciul de Combatere a Criminalitatii Informatice au coordonat efectuarea…

- Patru perchezitii au avut loc miercuri dimineata, in Bucuresti intr-un dosar vizand punerea in circulatie de bancnote de 500 de euro falsificate. Sute de bancnote false au fost incarcate in bancomatele unei banci, prejudiciul fiind de aproximativ 240.000 de euro. ”La data de 3 mai a.c., politistii…

- Procurorii DIICOT au efectuat, luni, perchezitii in municipiul Bucuresti si in alte cinci judete la o grupare infractionala specializata in traficul de droguri catre elevi si studenti. Pentru intermediere s-ar fi folosit o aplicatie criptata de comunicare pe care erau inregistrati aproximativ 11.000…

- GRUPARE INFRACȚIONALA CONSTITUITA PE CRITERII FAMILIALE, destructurata de polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane – Biroul de Combatere a Traficului de Ființe Umane care impreuna cu un procuror D.I.I.C.O.T. – S.C., au desfașurat…

- La data de 02.03.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane efectueaza…

- PERCHEZIȚII, vizat un GRUP INFRACȚIONAL CE SE OCUPA CU TRAFIC DE MINORI și POXENETISM, la data de 21 februarie a.c., polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizata, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor…