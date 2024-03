Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost arestate, alte cinci au fost plasate sub control judiciar, peste 850.000 de lei, bancnote de 500 de euro false, fonduri in criptomoneda reprezentand echivalentul a 700.000 de dolari americani si autoturisme, dintre care trei de lux, au fost indisponibilizate in urma a 40 de perchezitii…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala, impreuna cu polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate București și cu sprijinul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate, au pus in aplicare 40 de mandate de…

- Intr-o acțiune coordonata de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) – Structura Centrala, alaturi de Brigada de Combatere a Criminalitații Organizate București și cu susținerea Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate, autoritațile romane…

- "Din probatoriul administrat a rezultat faptul ca, in perioada 2022-2024, un faptuitor a transmis sau a determinat mai multi tineri (inclusiv minori), sa transmita mesaje de amenintare, pe adresele de posta electronica ale unor institutii publice, prin care anuntau amplasarea in locatii de pe raza Capitalei…

- "Din probatoriul administrat a rezultat faptul ca, in perioada 2022-2024, un faptuitor a transmis sau a determinat mai multi tineri (inclusiv minori), sa transmita mesaje de amenintare, pe adresele de posta electronica ale unor institutii publice, prin care anuntau amplasarea in locatii de pe raza Capitalei…

- Anchetatorii din cadrul structurilor de combatere a criminalitatii organizate au efectuat, miercuri, perchezitii in municipiul Timisoara intr-un dosar de amenintare in scop terorist, dupa ce mai multe institutii au primit pe mail mesaje de amenintare cu bombe care ar fi fost amplasate in diverse locuri…

- Zeci de suspecți care au pacalit case de amanet au fost saltați de poliție in cadrul a zeci de descinderi!La data de 31.01.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Pitești impreuna cu polițiștii Brigazii de Combatere…

- La data de 12.12.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizatandash; Structura Centrala impreuna cu politisti din cadrul D.C.C.O. ndash; Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane au efectuat un numar de 9 perchezitii domiciliare pe raza municipiilor Bucuresti,…