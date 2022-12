Procurorul sef al DNA, Crin Bologa, s-a dus in Statele Unite ale Americii de Ziua Internaționala Anticorupție, invitat de Ambasada Romaniei din SUA. Șeful DNA, fost procuror la Zalau, a fost nevoit sa participe la discuții la unul dintre evenimentele organizate de prestigiosul Institut Hudson din capitala americana, „Romania’s Democracy Agenda: Fighting Corruption, Strengthening the […] The post VIDEO Crin Bologa din Za Lau (n.r. The Law). Bossul DNA, discurs penibil in SUA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .