Stiri pe aceeasi tema

- Jair Bolsonaro a salutat zecile de persoane adunate in fata palatului prezidential din Brasilia, in timp ce oamenii ii scandau numele dat de ei, "Mito, Mito, Mito" (Mitul). Ferindu-se de aceasta data sa atinga mainile partizanilor sai, Jair Bolsonaro, inconjurat de garda de corp, a ridicat…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a participat la un miting cu simpatizantii sai, sfidand inca o data normele sanitare si regulile de distantare sociala intr-un moment in care tara inregistreaza circa o jumatate de milion de cazuri de coronavirus.Bolsonaro a aparut in fata palatului prezidential…

- Brazilia are cel mai mare numar de decese COVID-19 din America Latina, cu peste 16.000 de morti inregistrati duminica. Orașul principal care a fost lovit de pandemie este Manaus, in Amazon. Aici au fost create noi cimitire pentru a ingropa victimele pandemiei. Indigenii care se gasesc pe vaile raurilor…

- In total, marți dimineața erau 3.646.103 de cazuri de COVID-19, insumat in toate țarile, cu 252.407 de morți și 1.197.708 de vindecați. Raportul dintre decese și vindecari dintre cazurile inchise s-a ameliorat simțitor, ajungand de la 79-21% in urma cu doua saptamani, la 83% complet refacuți și doar…

- Pandemia de coronavirus a ucis peste 182.000 de oameni in intreaga lume , de la aparitia sa in China in toamna anului trecut, conform surselor oficiale . Aproape doua treimi din morți au fost inregistrați numai in Europa . In total, 182.453 de decese au fost inregistrate la nivel mondial (la un total…

- Pandemia cu COVID-19 a ucis cel putin 112.510 persoane de la momentul apariției virusului SARS-CoV-2 in decembrie 2019, in China, potrivit France Presse. Peste 1.824.950 de contaminari au fost infectate in 193 de tari si teritorii. Cu peste 22.000 de decese de COVID-19, boala cauzata de noul tip de…

- Colegiul Imperial din Londra a elaborat un model al propagarii pandemiei de coronavirus care a avut un impact profund asupra politicilor publice . Potrivit simularilor, in cel mai grav scenariu, bilanțul pandemiei ar putea genera 2,2 milioane de decese in Statele Unite și peste 500.000 de decese in…

- Peste 6.000 de oameni au participat la maratonul de la Bath, in ciuda avertizarilor legate de pandemia de coronavirus. Anglia este una dintre tarile europene care a luat cele mai putine masuri impotriva raspandirii COVID-19.Pandemia de coronavirus nu i-a oprit pe englezi, 6.200 la numar, sa…