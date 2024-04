Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a hotarat sa riposteze la atacul fara precedent al Iranului de acum doua zile, in pofida presiunii internationale in crestere pentru evitarea escaladarii conflictului din Orientul Mijlociu. Potrivit corespondentului RRA la Ierusalim, raspunsul nu va fi imediat, ci la un moment considerat oportun…

- Israelul a declarat ca va exista un raspuns la barajul de drone și rachete lansat de Iran in weekend, in timp ce Marea Britanie și SUA indeamna Tel Avivul sa nu riposteze, pe fondul temerilor privind izbucnirea unui conflict mai amplu in Orientul Mijlociu, potrivit Sky News, informeaza Mediafax. Șeful…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut aliaților Ucrainei sa o protejeze in același mod in care au reușit sa protejeze Israelul de atacul aerian din partea Iranului, transmite BBC. In discursul sau de seara, Zelenski a declarat ca, dupa atacul iranian, „intreaga lume a vazut din acțiunile…

- Armata israeliana a salutat duminica faptul ca a putut conta pe „o coalitie defensiva de aliati internationali”, condusa de Statele Unite și Marea Britanie, cu Franta si alte tari, pentru a contracara atacul iranian, relateaza AFP. „Atacul fara precedent al Iranului a fost contracarat de o aparare fara…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, i-a avertizat duminica pe membri sa nu escaladeze si mai mult tensiunile prin actiuni de riposta impotriva Iranului, in timp ce Statele Unite au avertizat Consiliul de Securitate ca vor depune eforturi pentru ca Teheranul sa fie tras la raspundere, relateaza…

- Iranul a avertizat duminica Israelul si Statele Unite cu privire la ”un raspuns mult mai amplu”, daca vor exista represalii pentru atacul sau in masa cu drone si rachete impotriva teritoriului israelian, de sambata, in conditiile in care Israelul a spus ca campania nu s-a incheiat inca”. Atacul iranian…

- Presedintele USR, Catalin Drula, considera ca presedintele Klaus Iohannis "nu are niciun fel de sansa" sa devina secretar general al NATO. "Pe noi nu ne-a intrebat cand si-a pus candidatura asta, care, dupa parerea mea, nu are niciun fel de sansa. Statele Unite, care reprezinta puterea dominanta…

- Statele Unite si Marea Britanie au anuntat ca au bombardat zeci de tinte in Yemen sambata, ca raspuns la atacurile repetate ale rebelilor houthi sustinuti de Iran impotriva navelor din Marea Rosie si Golful Aden, relateaza AFP. Aceste raiduri aeriene comune in Yemen au avut loc la o zi dupa o serie…