VIDEO Copil de 2-3 ani -dovada primei înmormântări umane din Africa are o vechime de 78.000 de ani O echipa de oameni de stiinta a anuntat ca a descoperit cea mai veche dovada a unei inmormantari umane in Africa, datand din urma cu aproximativ 78.000 de ani in urma, intr-un sit aflat in zona unei pesteri carstice numita Panga ya Saidi din apropiere de coasta kenyana. Este vorba despre ramasitele unui copil de 2-3 ani, ingropat intr-un mormant de mica adancime, sapat intr-o pestera, cu capul sprijinit pe o perna si partea superioara a corpului infasurata intr-un giulgiu, relateaza Reuters. Cercetatorii l-au numit ''Mtoto'', care inseamna ''copil'' in swahili. Descoperirea ofera noi… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de oameni de stiinta a anuntat ca a descoperit cea mai veche dovada a unei inmormantari umane in Africa, datand din urma cu aproximativ 78.000 de ani in urma, intr-un sit aflat in zona unei pesteri carstice numita Panga ya Saidi din apropiere de coasta kenyana. Este vorba despre ramasitele…

- Într-o peștera din Kenya a fost descoperita cea mai veche dovada a unei înmormântari în Africa și este vorba despre un copil de aproximativ trei ani care a fost învelit cu mare grija într-un fel de giulgiu. Descoperirea este cu atât mai interesanta cu cât…

- Puține locuri din lume au pastrat înregistrari arheologice continue de-a lungul a milioane de ani însa peștera Wonderwerk din deșertul Kalahari din Africa de Sud este un astfel de sit rar, relateaza Phys.org.Peștera Wonderwerk (însemnând „miracol” în…

- O specie de cafea nemaiintalnita in salbaticie de decenii a fost redescoperita in padurile tropicale din Sierra Leone. Aceasta descoperire ar putea contribui, potrivit oamenilor de stiinta, la asigurarea viitorului pentru aceasta marfa valoroasa, amenintata de schimbarile climatice, potrivit Reuters.…

- O specie de cafea nemaiîntâlnita în salbaticie de decenii, redescoperita în padurile tropicale din Sierra Leone, ar putea contribui la asigurarea viitorului pentru aceasta marfa valoroasa, amenintata de schimbarile climatice, scriu Reuters și Agerpres. Cercetatorii au…

- Celulele T, care raspund prin combaterea infectiei in versiunea initiala a noului coronavirus, par sa protejeze impotriva a trei dintre cele mai ingrijoratoare variante ale virusului, conform unui studiu de laborator efectuat in Statele Unite, ale carui constatari au fost publicate saptamana aceasta,…

- Oamenii de stiinta au descoperit, intr-o regiune salbatica din Patagonia, Argentina, fosilele a ceea ce ar putea fi cel mai vechi membru cunoscut al grupului titanozaurilor, care cuprinde animalele terestre cu cele mai mari dimensiuni din istoria Terrei, informeaza Reuters. Cercetatorii au…

- Vaccinul Pfizer este eficient in proporție de 94% impotriva cazurilor simptomatice de Covid-19, se arata intr-un studiu important realizat in Israel și publicat miercuri, potrivit Reuters. Rezultatele confirma datele din studiile clinice și rolul crucial al campaniilor de vaccinare pentru a pune capat…