- Fiecare roman ar putea avea un cont bancar gratuit, fara comisioane, pentru pensie, salariu sau plați online. Asta prevede un proiect de lege depus in Parlament. In prezent numai 70% dintre cei care au peste 18 ani folosesc cardurile bancare. Avand un cont bancar se economisește timp. Plațile se fac…

- USR și Forța Dreptei au depus, joi, la Curtea Constituționala (CCR) o sesizare de neconstituționalitate privind cele trei legi ale justiției, votate in aceasta saptamana in Senat, camera decizionala, de coaliția PSD-PNL-UDMR. Legea privind organizarea judiciara, Legea privind Statutul judecatorilor…

- Intervenție in forța a poliției contra protestatarilor care și-au instalat corturi pe bulevardul central din capitala, intre Parlament și Președinție. Sute de mascați de la trupele cu destinație speciala „Fulger” au smuls corturile și au obligat lumea sa se retraga de pe carosabil. Asta deși organizatorii…

- Recalcularea pensiilor ar putea incepe anul viitor, iar punctul de pensie ar putea fi majorat cu peste 150 de lei, a declarat președintele Casei Nationale de Pensii, Daniel Baciu, la Antena 3. „Daca acest proces de evaluare se finalizeaza, procesul de recalculare trebuie facut in baza unei noi legi…

- Fostul premier al Marii Britanii Boris Johnson a comis o gafa minumentala in Parlament, la primul sau discurs ca deputat. El i-a laudat acțiunile lui Vladimir Putin, dar și-a dat seama imediat de greșeala și s-a corectat, spunand despre acțiunile lui Volodimir Zelensky ca sunt laudabile. Prima intervenție…

- Primarul Iasiului Mihai Chirica a declarat marti, intrebat despre pensiile speciale pentru primari, ca nu crede ca Romania isi permite acum acest lucru, precizand ca nici lui nu ii este usor, dar ca nu poate sustine un asemenea subiect cand sunt pensii in Romania sub o mie de lei, anunța news.ro.…

- ”A fost o decizie luata in coalitie. Nu e vorba neaparat de bani si nu e vorba de majorari. As vrea sa reiau putin, daca imi permiteti, trecutul. Am venit in fata dumneavoastra, am spus ca dam catre zona bugetara doar pentru doua familii ocupationale, sanatate si educatie, si ca pentru celelalte familii…