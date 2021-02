Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a anunțat joi seara ca la ședința de luni a coaliției le va propune liderilor partidelor de guvernare o prima masura pentru reforma administrație publice, și anume ca funcțiile de conducere atat la nivel central, cat și local sa fie pe mandate de maximum 6 luni și sa existe o evaluare…

- Premierul Florin Cițu a anunțat demararea unui program de internship la Guvernul Romaniei, pentru studenții din anii terminali. Este o oportunitate pentru tinerii care doresc sa invețe mai multe din acest domeniu sau chiar sa iși faca o cariera.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Discutii intre premierul Florin Citu si reprezentantii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania in perspectiva adoptarii de catre Guvern a proiectului de buget pe anul 2021 Au fost aduse in discutie principalele probleme cu care se confrunta administratia locala in ceea ce priveste bugetele…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca salariile si sporurile de care beneficiaza personalul din administratia publica centrala si locala, inclusiv cel care ocupa functii de demnitate publica, se vor mentine anul viitor la nivelul celor din decembrie 2020. "Legat de…