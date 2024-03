La doua decenii dupa ce au aderat la Uniunea Europeana și la NATO, țarile din Europa de Est se tem ca vor fi din nou depașite in momentul in care, la sfarșitul acestui an, vor fi redistribuite funcțiile de conducere ale celor doua instituții. Numirea probabila a prim-ministrului olandez Mark Rutte ca nou secretar general […] The post Cursa pentru posturile de conducere din UE și NATO – o ințelegere occidentala? first appeared on Ziarul National .