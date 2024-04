Stiri pe aceeasi tema

- Traian Niculae, primarul orașului Titu, nu va mai candida pentru un nou mandat. Anunțul oficial a fost facut astazi. Candidatul PNL pentru primaria orașului este actualul administrator public, tanarul Adrian Marius Sandu. Primarul in funcție susține candidatura acestuia: „Sandu Adrian Marius este omul…

- Administrația locala din orașul Siret a inceput pregatirile pentru asfaltarea strazilor pe care operatorul de apa ACET SA Suceava a finalizat lucrarile de extindere a rețelei de apa și canalizare. Primarul de Siret, Adrian Popoiu, a anunțat ca se va lucra concomitent pe mai multe șantiere de ...

- Anunț-surpriza in PNL. Primarul orașului Suceava, Ion Lungu, nu va mai candida pentru al șaselea mandat la conducerea municipiului reședința de județ. Decizia a fost anunțata de președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur. Primarul PNL al Sucevei se retrage din cursa In cadrul unei conferințe de presa,…

- Primarul orașului Suceava, Ion Lungu, nu va mai candida pentru un nou mandat. Anunțul a fost facut de președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur. Gheorghe Flutur a declarat, marți, intr-o conferința de presa, ca saptamana trecuta a fost stabilit calendarul alegerilor.„Azi sunt in masura sa…

- Ministerul Energiei a desfiintat 19 posturi vacante la data intrarii in vigoare a Legii nr. 296/2023: 9 posturi vacante de functii publice de executie, 2 posturi vacante de functii contractuale de executie, 5 posturi vacante de functii publice de conducere. Totodata, Ministerul Energiei a desfiintat…

- La Salcioara, primarul Valentin Parvu este mai hotarat ca oricand sa-și duca proiectele de dezvoltare la bun sfarșit, in ciuda constrangerilor materiale. In plus, se confrunta cu problemele ce decurg din specificul comunei, formata din opt sate aflate la distanțe de kilometri unul de altul. Potențial…

- In Microraionul III este in stadiu avansat de execuție o alta investiție promovata in beneficiul tinerilor!Este vorba despre baza sportiva construita langa sediul CSȘ Targoviște, prin Compania Naționala de Investiții. Administrația publica locala a pus la dispoziție terenul și asigura racordarile la…