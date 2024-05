Valentin Ceaușescu, prezență rară la Cercul Militar Naţional. Steaua a aniversat 38 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni Jucatorii echipei care in 1986 a cucerit Cupa Campionilor Europeni au aniversat 38 de ani de la caștigarea trofeului, iar la ceremonie a fost prezent și Valentin Ceaușescu, 76 de ani, fiul fostului dictator comunist Nicolae Ceauescu. Valentin a fost patronul neoficial al roș-albaștrilor din perioada 1985-1989.Clubul Sportiv al Armatei Steaua a organizat la Cercul Militar Național o masa festiva privata la care au fost invitați campionii din finala de la Sevilla sau urmași ai acestora, a relatat GSP.ro. Ladislau Boloni, Miodrag Belodedici și Dumitru Stingaciu nu au putut onora invitația din diverse… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

