- A taiat rasuflarea tuturor cand a pașit pe covorul roșu la Met Gala 2024, eveniment organizat luni, 6 mai 2024, la New York. Cantareața a optat pentru o ținuta foarte… revelatoare. O mișcare in plus și totul ieșea la iveala! Paparazzi au roit in jurul sau și al partenerului de viața. Foto Celebritatea…

- Analiștii militari spun ca Ucraina ar trebui sa foloseasca cu prudența cel mai recent pachet de ajutor american de 61 de miliarde de dolari, ca și cu ar fi ultimul pe care țara l-ar primi, scrie Business Insider.

- Lora a apelat la hairstylist pentru un look nou, de vara. Cantareața a luat decizia dupa ce a verificat un filtru pe rețelele de socializare, iar rezultatul a fost unul care i-a placut foarte mult. Fanii au avut multe cuvinte de laude cu privire la noua culoare pe care o are.

- Cu toate ca admiratorii ei sunt obișnuiți cu excentricitațile artistei, Rosalia a reușit sa iși șocheze fanii cu cea mai recenta apariție. Cantareața a atras toate privirile cu ținuta aleasa nu pentru un spectacol, ci pentru o ieșire la restaurant. Artista, apariție uluitoare Cantareața din Spania a…

- Cantareața columbiana Shakira afirma dupa desparțirea extrem de mediatizata de Gerard Pique ca e bine sa nu ai soț și ca și-a regasit pofta de munca, in pofida faptului ca acum crește pe cont propriu doi copii, relateaza Business Insider.

- Creatoarea de moda Vera Wang, fosta patinatoare, i-a uimit pe toți la petrecerea care a avut loc dupa gala Premiilor Oscar 2024. Vera Wang, una dintre personalitațile din industria modei, a fost invitata la petrecerea Vanity Fair, de dupa ceremonie. Și a atras toate privirile, aratand spectaculos. FOTO.…

- Luptatorul moldovean Ion Cuțelaba, cunoscut și ca „Hulk de Moldova”, v-a lupta in aceasta seara la Miami la turneul UFC 299. La categoria semigrea luptatorul moldovean Ion Cutelaba v-a intra pe ring cu brazilianul Filipe Lins.

- Anamaria Prodan a trait momente de vis la premiera filmului in care joaca. Vedeta a fost susținuta atat de Ronald Gavril, cat și de intreaga familie a lui. Mama, sora și nepoții boxerului au fost prezenți și au aplaudat-o pe Anamaria Prodan! Imagini exclusive cu intreaga familie a boxerului!