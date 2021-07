Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca este de acord cu "o transparentizare a bacsisului", dar are "rezerve" privitor la impozitarea acestuia, intrucat atunci cand se introduc taxe efectele sunt atat "directe", cat si "indirecte". El a fost intrebat despre o propunere lansata de reprezentantii HoReCa privind impozitarea bacsisului cu 10%, masura care ar aduce la buget 5 milioane de lei intr-un an, si, in plus, acestia ar putea oferi salarii mai mari. "As vrea sa discut acest lucru si cu cei care primesc bacsisul, sa vad daca ei sunt de acord. Eu stiu aceasta masura, am mai vazut-o. Sunt…