- Comisia Europeana a transmis statelor membre o noua propunere de modificare si prelungire a cadrului temporar, ceea ce inseamna ca toate masurile luate in acest an si schemele de garantii pot fi prelungite si in 2021, a anuntat joi ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la

- ​Un proiect de OUG privind mai multe masuri fiscal-bugetare au fost discutate joi de Guvern, în prima lectura, a anunțat Florin Cîțu, ministrul finanțelor. Având în vedere ca se apropie 25 octombrie, actul normativ are în vedere o înlesnire la plata pentru obligațiile…

- Citu: OUG privind esalonarea datoriilor acumulate in perioada starii de urgenta intra joi in Guvern. Nu sunt necesare garantii, iar cererile pot fi depuse pana la 15 decembrie Ordonanta de urgenta privind esalonarea datoriilor acumulate in perioada starii de urgenta va intra in prima lectura in sedinta…

- Banii alocati prin rectificarea bugetara pentru masurile active vor ajunge in toate conturile, inclusiv la Ministerul Muncii, a declarat, miercuri seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Nu inteleg aceasta declaratie (a ministrului Muncii din debutul sedintei de Guvern, n.r.), pentru ca la…

- Guvernul a aprobat cresterea plafonului de garantii pentru programul IMM Invest de la 15 miliarde de lei la 20 de miliarde de lei, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, potrivit AGERPRES."A fost adoptat proiectul de ordonanta de urgenta pentru modificarea programului IMM…

