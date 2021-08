VIDEO Cîţu, despre valul patru al pandemiei de COVID-19: Vom lua cele mai bune soluţii Premierul Florin Citu a dat asigurari, joi, ca Guvernul va adopta cele mai bune solutii in fata valului patru al pandemiei de COVID-19. El a fost intrebat ce masuri concrete au in vedere Guvernul si CNCAV in fata valului patru al pandemiei. "Aceleasi masuri pe care le-am avut si pentru valul unu, doi, trei, in plus avem vaccin. (...) Desi in spatiul public se spunea ca nu o ducem bine, am iesit din aceste valuri mult mai bine decat celelalte tari, fara sa inchidem economia. Va asigur ca si de data aceasta vom lua cele mai bune solutii, dar in functie de ce se intampla cu situatia epidemiologica.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

