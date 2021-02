Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, ca a primit un raport preliminar in cazul tragediei de la Spitalul din Piatra Neamt, cu care nu a fost "foarte fericit", si, ca urmare, a cerut reanalizarea acestuia. "Am primit 'Matei Bals', Piatra Neamt. Eu vrea sa va aduc aminte ca la Piatra Neamt…

- Premierul Florin Cițu a fost intrebat daca exista tensiuni intre el și ministrul Vlad Voiculescu și a spus ca uneori ei se contrazic. Prim-ministrul are și o explicație: informațiile nu ajung intotdeauna in același timp la ei doi. Totuși, șeful Guvernului susține ca nu este vorba despre tensiuni și…

- Atat in campaniile electorale, dar mai ales cand sunt unsi in fruntea vreunui minister, toti vor restructurare. Ramai siderat de convingerea afisata ostentativ, mai ca-ti vine sa-i crezi. Vorbesc despre restructurarea sau despre reforma institutiilor LOR, de parca sub conducerea lor vor taia coada…

- Autorizația de securitate la incendiu reprezinta inca o problema majora in Romania, chiar și in urma tragediilor de tipul Colectiv care ne-au demonstrat cat de nesigure sunt cladirile de la noi din țara. Una din cinci cladiri spitalicești nu are autorizație de securitate la incendiu, printre acestea…

- Cristian Tudor Popescu a vorbit, vineri seara, la Digi24 , despre incendiul de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din Capitala, care a dus la decesul a cinci pacienți. Manipularea și-a atins scopul. Sunt o serie de cetațeni care, orice ar auzi in continuare, orice ar spune…

- UPDATE Premierul Florin Cițu a declarat, vineri, la cateva ore dupa incendiul in care au murit 5 oameni la Spitalul „Matei Balș”, ca nu s-a invațat nimic din tragediile trecute și ca „așa nu mai merge”. Florin Cițu a spus ca „metehnele” din sistemul romanesc și-au facut apariția și vineri, in cazul…

- „E de neacceptat” ce s-a intamplat in aceasta dimineața la Institutul „Matei Balș”, unde a izbucnit un incendiu soldat cu 5 morți, spune ministrul Sanatații, care a mers la spital imediat dupa incendiu. In urma cu doar 2 luni, dupa incendiul petrecut la Spitalul din Piatra Neamț, Vlad Voiculescu il…