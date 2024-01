VIDEO. Chinezii au inventat plata cu palma Un nou sistem de plata lansat de un gigant tech care le permite oamenilor sa plateasca direct cu palma se raspandește rapid in China. Sistemul poate fi utilizat intr-o stație de metrou aglomerata, unde timpul conteaza foarte mult, iar plata cu mana se poate face mai repede decat apeland la smartphone-uri. Adevarul este ca sistemele […] The post VIDEO. Chinezii au inventat plata cu palma appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

