Secretarul de stat american, Antony Blinken, a afirmat ca China sfideaza ordinea mondiala actionand "mai represiv" si "mai agresiv", potrivit unui interviu difuzat duminica de canalul CBS, noteaza AFP. "Ceea ce am vazut in ultimii ani este ca China actioneaza mai represiv acasa si mai agresiv in strainatate. Este un fapt", a declarat Antony Blinken, in cursul emisiunii "60 Minutes" a postului de televiziune american. China este "singura tara din lume avand capacitatea militara, economica, diplomatica de a submina sau contesta ordinea bazata pe regulile care ne sunt atat de dragi si suntem hotarati…