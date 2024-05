Stiri pe aceeasi tema

- Zborul de transport Part 91 operat de Alaska Air Fuel s-a prabușit, marți, in raul Tanana, la scurt timp dupa ce a decolat de pe Aeroportul Internațional Fairbanks, Alaska, SUA, in jurul orei locale 10.00, informeaza ABC News.Potrivit Comitetului Național pentru Siguranța Transporturilor, aeronava Douglas…

- La zece luni de la decizie, Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a redactat motivarea hotararii prin care Cristian Popescu Piedone a fost achitat in dosarul Colectiv, iar principalul argument al instanței supreme il reprezinta lipsa unui cadru legal coerent, scrie marți, 9 aprilie, HotNews.ro.Argumentele…

- Fosta presedinta a Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, o aliata apropiata a presedintelui Joe Biden, si alti 39 de legislatori democrati au semnat o scrisoare prin care ii cer liderului de la Casa Alba sa suspende transferul de arme catre Israel, a informat sambata EFE. In scrisoarea lor,…

- Dupa apariția videoclipului in spațiul public, reprezentanții Poliției Locale Brașov, in subordinea careia se afla Departamentul Disciplina in Construcții, s-au autosesizat și au efectuat verificari la fața locului. Aceștia au constat ca respectiva construcție este perfect legala și are deja o vechime…

- Departamentul de Justitie a dat in judecata Apple, joi, spunand ca ecosistemul iPhone este un monopol care a determinat ”evaluarea sa astronomica”, in detrimentul consumatorilor, dezvoltatorilor si producatorilor de telefoane rivali, transmite CNBC. Procesul sustine ca practicile anticoncurentiale ale…

- Departamentul de Stat al SUA s-a pronunțat cu privire la propunerile republicanilor din Congres de a oferi Ucrainei sub forma unui imprumut ajutor nemilitar. "Nu nu credem ca impovararea Ucrainei cu o datorie externa de miliarde de dolari, in timp ce incearca sa iși revigoreze economia - ceea ce este,…

- Intreținerea unui mega-yacht confiscat de autoritațile americane de la un oligarh rus ii costa pe contribuabili aproape un milion de dolari pe luna. Departamentul de Justiție al SUA solicita permisiunea de a vinde Amadea, pe care l-a confiscat in urma cu doi ani, susținand ca iahtul de 230 de milioane…